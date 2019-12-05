Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Ещё один прямой авиарейс из Ростова-на-Дону в Прагу откроется в феврале 2020 года. Полёты из «Платова» в столицу Чехии организует авиаперевозчик «Уральские авиалинии». Об этом сообщает портал «Ростов-транспорт».

Первый авиарейс компания совершит 21 февраля 2020 года. Рейсы будут выполняться только по пятницам. Стоимость билетов на самолёт Airbus A320 будет стоить минимум 7 тыс. 896 рублей в Прагу и 9 тыс. 390 рублей в Ростов-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время прямое сообщение из Ростова-на-Дону в Прагу осуществляет чешский перевозчик SmartWings. В августе 2019 года самолёт Boeing 737 этой авиакомпании экстренно приземлился в международном аэропорту Праги. Причиной стала неисправность одного из датчиков.