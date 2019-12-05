Москва, , 12:34 — REGNUM Россия сможет преодолеть трудности международных отношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Вообще я оптимист. Всё будет хорошо. В исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Человечество бы вообще исчезло, если бы в исторической перспективе всё не было бы хорошо», — заявил Медведев.

Сейчас в отношениях с ЕС и США у России не лучший период, признал он.

«Ладно, вы ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли 100−200 млрд евро… Но вы даже не хотите встречаться! Кому от этого лучше? Это на уровне европейской комиссии. А в двухстороннем порядке как бы можно», — отметил премьер-министр.

«Политика близорукая, но рано или поздно она закончится примирением», — полагает Медведев.