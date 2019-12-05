Сеул, , 12:36 — REGNUM В 2018 году число рабочих мест в Южной Корее увеличилось на 260 тыс. мест. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец прошлого года работу имели 23 420 000 человек, что на 1,1% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что 82%, или 14,2 млн рабочих мест, пришлось на работающих по найму, что на 140 тыс. мест больше, чем годом ранее, а 18%, или 4,22 млн мест — на работающих не по найму, что на 120 тыс. мест больше, чем в 2017 году. 63,9% рабочих мест было создано средними и малыми предприятиями.

Специалисты отмечают, что в 2018 году количество рабочих мест для лиц в возрасте старше 50 лет увеличилось благодаря новой политике правительства, однако количество рабочих мест для лиц от 30 до 49 лет, напротив, сократилось из-за замедления роста обрабатывающей промышленности.