Москва, , 12:26 — REGNUM В расходовании средств на национальные проекты нет цели сразу потратить. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Неудивительно, что деньги тратятся медленнее, чем предполагалось. У нас нет цели — сразу бухнуть все и потратить. Тратить — дело хорошее, но тратить надо с умом», — сказал он.

Также Медведев признал неготовность и на федеральном, и на региональном уровне к освоению средств.

«Всё это неправильно, нужно извлечь чёткие уроки», — подчеркнул глава правительства.