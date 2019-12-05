Москва, , 13:09 — REGNUM Закон о распространении эксперимента по налогу на профессиональный доход ещё на 19 регионов РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Речь идёт о льготном налоговом режиме для самозанятых граждан. Они смогут зарегистрироваться в мобильном приложении и платить налог со своего дохода по льготным правилам — 4% за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% — за ту же работу, но для компаний. При этом доход таких граждан не должен превышать 200 тыс. рублей в месяц.

Сегодня такие правила распространяются на четыре региона РФ — Москву, Московскую область, Калужскую область и Татарию.С 1 января 2020 года новый налоговый режим коснется ещё 19 регионов страны. Нововведения распространятся на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, а также Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Башкирию и три автономных округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Югру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов ранее уже заявил, что правительство рассматривает варианты ввести режим для самозанятых во всех регионах РФ.

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