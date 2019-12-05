Москва, , 12:02 — REGNUM Прожиточный минимум, в соответствии с которым в России приводят минимальный размер оплаты труда, занижен в силу методики расчёта, которую используют при его составлении, полагает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, обсуждая новость о планах властей РФ повысить МРОТ на 850 рублей.

«Особое значение имеет неадекватность определения цен на непродовольственные товары и услуги. Они определяются просто досчётом к стоимости продовольственной корзины. Соответственно 50% на продовольственные товары и 50% на услуги. Это очевидно неадекватно. Явно, что полноценное обеспечение непродовольственными товарами и оплата услуг требуют большего досчёта, — сказал Кудюкин. — На 10 съезде Конфедерации труда России мы приняли резолюцию о политике в сфере оплаты труда и там определили, что вообще и прожиточный минимум, и минимальный размер оплаты труды должны быть подняты где-то в два три раза».

Тогда, как подчеркнул Кудюкин, они будут более-менее адекватно отвечать минимальным потребностям человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что повышать МРОТ в России следует как минимум в два раза — примерно до 20 тысяч рублей. Но это, по его словам, означает, что «поделиться должен не только федеральный бюджет, но и олигархи».

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