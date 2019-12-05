Москва, 5 декабря 2019, 12:02 — REGNUM Прожиточный минимум, в соответствии с которым в России приводят минимальный размер оплаты труда, занижен в силу методики расчёта, которую используют при его составлении, полагает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, обсуждая новость о планах властей РФ повысить МРОТ на 850 рублей.
Тогда, как подчеркнул Кудюкин, они будут более-менее адекватно отвечать минимальным потребностям человека.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что повышать МРОТ в России следует как минимум в два раза — примерно до 20 тысяч рублей. Но это, по его словам, означает, что «поделиться должен не только федеральный бюджет, но и олигархи».
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