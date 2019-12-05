Пекин, , 12:05 — REGNUM Китайско-американские переговоры по торговле продолжаются, однако новых деталей, которые можно обнародовать, пока нет. Об этом заявил 5 декабря на регулярном брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Китай, отметил он, исходит из того, что при заключении первой фазы торговой сделки обе стороны понизят введённые ранее взаимные пошлины. Пока делегации Китая и США продолжают вести консультации, добавил Гао Фэн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря близкий к переговорам источник проинформировал о близком достижении первой фазы торговой сделки США и КНР. Стороны продолжают обсуждать размеры отменяемых пошлин. Вместе с тем переговоры осложняет американский законопроект о правах человека в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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