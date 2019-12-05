Сеул, , 12:00 — REGNUM Южнокорейская компания SK Innovation завершила строительство завода по производству аккумуляторов в Китае. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в церемонии завершения строительства приняли участие около 500 человек, включая главу BAIC Motor, представителя администрации города Цанчжоу.

Известно, что завод площадью 168 тыс. кв. м. был построен в Цанчжоу провинции Хэбэй совместно с BAIC Motor и еще одной китайской компанией.

Отметим, что в 2013 году компания SK Innovation подписала договор о создании совместного предприятия с BAIC Motor и инвестировала около 168 млрд вон (~$140,7 млн) в совместное предприятие. Известно, что BAIC Motor принадлежит 49% акций совместного предприятия.

Как отметили в компании, готовая продукция будет поставляться ряду компаний по производству электромобилей, базирующихся в Китая, начиная с 2020 года.