Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области в период с 25 ноября по 2 декабря 2019 года подорожали яйца, гречневая крупа и репчатый лук. Об этом сообщается в докладе Ростовстата, передаёт ИА REGNUM 5 декабря.

Согласно данным об изменении цен на продукты питания по региону, цена на яйца за неделю выросла на 1,8%, на гречневую крупу (ядрицу) — на 1,8%, на лук — на 1,7%. Также подорожала на 1% морковь, на 0,7% — молоко, на 0,5% — творог.

ИА REGNUM ранее сообщало, что прожиточный уровень в Ростовской области за третий квартал сократился на 3% для всех групп населения.

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