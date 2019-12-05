Москва, , 11:34 — REGNUM Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки в повышении тарифов ОСАГО на 30%, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Ряд СМИ представил данные со ссылкой на страховщиков, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об ОСАГО.

«Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в распространенном сообщении.

Реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января 2019 года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более, чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями, указали страховщики.

Повышения тарифов ОСАГО в России на 30% не будет, стоимость полиса может вырасти соразмерно уровню инфляции, заявил 5 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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