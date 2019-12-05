Москва, 5 декабря 2019, 11:32 — REGNUM Продуктовый набор, лежащий в основе прожиточного минимума, введённого в РФ, в лучшем случае обеспечивает лишь уровень физиологического выживания, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем повышении в России МРОТ на 850 рублей.
В частности, как пояснил Кудюкин, продуктовый набор, лежащий в основе прожиточного минимума, очень скуден, и по сути это уровень физиологического выживания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что МРОТ в России издевательски низкий и отражает совершенно безумные представления о жизни.
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