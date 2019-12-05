Москва, , 11:32 — REGNUM Продуктовый набор, лежащий в основе прожиточного минимума, введённого в РФ, в лучшем случае обеспечивает лишь уровень физиологического выживания, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем повышении в России МРОТ на 850 рублей.

«МРОТ приводят в соответствие с прожиточным минимумом второго квартала нынешнего 2019 года. Это делается в соответствии с законом. Естественно, в реальности получается полугодовое отставание от прожиточного минимума. А цены у нас на месте не стоят. Кроме того, МРОТ всё равно получится меньше даже этого прожиточного минимума, потому что из него ещё и вычитают подходный налог. Кроме того, есть вопрос о том, насколько вообще адекватно в России рассчитывается прожиточный минимум. С моей точки зрения, он очевидно занижен хотя бы в силу методики расчёта», — сказал Кудюкин.

В частности, как пояснил Кудюкин, продуктовый набор, лежащий в основе прожиточного минимума, очень скуден, и по сути это уровень физиологического выживания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что МРОТ в России издевательски низкий и отражает совершенно безумные представления о жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: МРОТ в РФ издевательски низкий и его надо повысить в два раза – Делягин