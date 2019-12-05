Ярославль, , 11:31 — REGNUM Станция по очистке сточных вод ярославского полигона захоронения отходов «Скоково» будет поставлена в течение двух месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Станция очистки фильтрата Yarregion.ru

По итогам аукциона договор на поставку оборудования заключен с российской компанией «НефтеГазСервис». Станция будет очищать так называемый фильтрат — жидкость, которая образуется в результате разложения отходов и выпадения осадков. О необходимости очистки фильтрата ранее неоднократно заявляли представители общественности.

«В основу работы станции положена мембранная обратноосмотическая технология очистки воды как одна из наиболее эффективных в сфере водоочистки, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Установка способна удалять из фильтрата частицы солей жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители. Вода, доведенная до соответствия нормативам, будет применяться в незначительном количестве для увлажнения отходов в засушливые периоды».

Станцию очистки власти обещают ввести в эксплуатацию через 20 дней после поставки. Очистка будет многоступенчатой и позволит удалять до 99,9% примесей. Производительность станции — 10 кубометров в час. Специалисты уверяют, что этого достаточно для обеспечения работы полигона.

«Установка станции очистки фильтрата — это завершающий этап модернизации полигона, запущенной в прошлом году для усиления экологической безопасности Ярославской области, — отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. — Вопрос прорабатывался с экспертами при формировании концепции новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым в 2018 году. Также данный вопрос обсуждался и на общественном совете при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Отмечу, что процесс монтирования и запуска станции также будет проходить под контролем общественного совета и экспертов, принимавших участие в разработке концепции новой экополитики региона».

Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, в ходе модернизации полигона приобретено 12 единиц спецтехники, проложены дороги, огорожена территория. Также заменены автомобильные весы, обновлено оборудование радиационного контроля, установлена система видеонаблюдения.

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