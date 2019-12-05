Чимкент, Казахстан, 5 декабря 2019, 11:30 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия казахстанско-узбекистанского предприятия ТОО «Торгово-промышленная компания «Alliance», сообщили 5 декабря в пресс-службе председателя правительства республики.
Глава правительства отправился в Туркестанскую область с рабочей поездкой. Он посетил прядильную фабрику, которая стала совместным предприятием АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и ассоциации предприятий легкой промышленности Узбекистана «Alliance Textile».
Мамин подчеркнул, что открытие новых предприятий легкой промышленности реализует задачу по развитию «экономики простых вещей», поставленную первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Напомним, 22 июня 2019 года состоялось 28-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном. Стороны подписали соглашение о совместном запуске текстильного кластера в Чимкенте.
Читайте также: Производство легкой промышленности в Казахстане выросло на 15%