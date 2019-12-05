Брюссель, , 12:16 — REGNUM По итогам октября 2019 года в Европе было реализовано 194 700 моделей Ford Focus. Об этом сообщается в официальном релизе компании Ford.

Согласно документу, компания Ford продает автомобили Focus в Европе каждые 135 секунд. Такая популярность автомобиля в Европе и дико растущая популярность кроссоверов и внедорожников в США вынудила руководство автокомпании перенаправить модель Focus с рынка Соединённых Штатов на европейский континент.

В Европе тоже стали больше покупать авто сегмента SUV, однако там есть много тех, кто продолжают ценить автомобили, подобные Ford Focus.

С момента выхода самой первой версии Ford Focus в 1998 году продажи Focus в Европе составляют более 7 млн единиц.

Напомним, Ford приступил к продажам на авторынке Европы модели Ford Focus Active в самой роскошной комплектации X Vignale.

Напомним также, по итогам одиннадцати месяцев текущего года кроссовер Ford Territory стал бестселлером марки в Китае. За отчётный период дилеры компании из США продали около 45 тыс. единиц данных моделей.

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