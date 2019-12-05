Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии планируют расширить категорию льготников, которые смогут получать компенсацию при оплате взносов за капитальный ремонт домов. Соответствующий проект закона, подготовленный региональным минтрудом, вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения планируется внести в республиканский закон о ветеранах. Согласно проекту, в число льготников предлагается включить граждан, которые подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Речь идёт о предоставлении им компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, указанная мера поддержки предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим 70-летия (50% от размера взноса) и старше 80 лет (100%), одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов первой и второй группы.

Напомним, по данным на 23 октября, в Чувашии задолженность населения по сборам за капремонт составляет 700 млн рублей, из них «около 45−50%» — просроченная. Размер взноса на капитальный ремонт на 2020 год сохранится на уровне 2018−2019 годов, то есть составит 6,3 рублей за 1 кв. метр.

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