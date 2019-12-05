Севастополь, , 11:18 — REGNUM Житель Алтайского края Вячеслав Зайков, отправившийся на заработки в Севастополь, стал героем репортажей крымских СМИ. Чтобы обратить обратить внимание общественности на свою проблему с долгами по заработной плате, молодой человек залез на подъемный кран, где работал, и устроил, так называемую «высотную» голодовку, позвонив сотрудникам «скорой помощи».

«Рабочему обещали служебное жильё и зарплату — 300 рублей в час. В итоге деньги не платили, из хостела выселили», сообщает НТС.

По словам старшего врача севастопольской скорой помощи Елены Шевела, мужчина, объявивший голодовку, работал в подрядный организации, которая строит дом для депортированных народов по улице Комбрига Потапова, 35 в Севастополе и потребовался целый день, чтобы уговорить его спуститься.

По словам самого Вячеслава Зайкова, ему задолжали более 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по уровню заработной платы, опубликованному РИА Новости, Алтайский край вошёл в число от аутсайдеров, заняв 73 место из 85 возможных. Если в целом по Сибири она составляет сейчас 39 699 рублей (данные за 9 месяцев 2019 г.), то в Алтайском крае этот показатель не превышает 27 тысяч рублей.

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