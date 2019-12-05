Москва, , 11:17 — REGNUM За год спрос на городскую недвижимость у малого бизнеса в Москве увеличился в три раза, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он привёл данные с января по декабрь 2019 года. В этот период малый бизнес арендовал у Москвы по льготным ставкам аренды 694 объекта недвижимости общей площадью 84,1 тыс. кв.м. Это втрое превышает показатели всего 2018 года. При этом общая сумма годовой аренды составила 652,3 млн рублей.

Ефимов напомнил, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в столице введены льготные ставки аренды — 4,5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей за кв. метр в год.

«Благодаря поддержке города представители малого и среднего предпринимательства все чаще открывают в городских помещениях новые офисы, магазины, салоны, а также торгово-бытовые и социальные объекты», — сказал вице-мэр.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в настоящее время на спецторги для малого и среднего предпринимательства выставлено 105 помещений общей площадью 12,5 тыс. кв. м.