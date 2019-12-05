Хабаровск, , 11:22 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что территории опережающего развития ДФО скоро обгонят по инвестициям Дубай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я помню, когда мы только начинали, пробовали, один из наших гостей, житель Арабских Эмиратов, сказал о том, что в Дубае они создали особую экономическую зону и у них вышла цифра три тысячи инвесторов. Я про себя думал: три тысячи — это так много. Как бы сделать одну десятую от этого. Но мы приблизимся. Сейчас я точно знаю: у нас будет три тысячи и больше», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят Дни Дальнего Востока. На ярмарку регионы ДФО привезли сотни тонн дальневосточных деликатесов, сувениры, книги.