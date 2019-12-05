Москва, , 11:08 — REGNUM На сегодняшний день в России протяжённость скоростных автодорог (магистралей высшей технической категории) составляет 5,1 тыс. км, к 2024 году этот показатель должен увеличиться до 17,6 тыс. км. Такие цифры обозначены в концепции развития сети скоростных автомобильных дорог в России до 2035 года, которую с Росавтодором и Аналитическим центром при правительстве РФ разработала госкомпания «Автодор». Стратегия была представлена 4 декабря на профильной конференции. Ранее документ анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.

Так, планируется построить хордовые магистрали в обход Москвы по направлениям Санкт-Петербург—Ярославль—Пермь и Саратов—Тамбов—Псков.

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Есть плану у компании и на счёт дорог юга России и черноморского побережья. Согласно концепции, до 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент—Махачкала—Грозный—Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Также появится дорога от Набережных Челнов через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что строительные работы по возведению хордовых скоростных автомагистралей в Москве планируется завершить в конце 2022 — начале 2023 года.