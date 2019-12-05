Москва, , 11:01 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России к АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» (Казань), которое разрабатывало беспилотник «Альтаир». Иск о взыскании неустойки был удовлетворён лишь частично — сумма требований снижена почти в два раза, до 4,6 млн рублей. Решение ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Взыскать с АО НПО «ОКБ ИМ. М.П. Симонова» в пользу Минобороны России неустойку в размере 4 633 017, 08 рубля. В остальной части исковых требований — отказать», — говорится в определении.

Изначально ведомство требовало 8 455 256,18 рубля неустойки по государственному контракту от 28.12.2016 года. Подробности контракта не раскрываются.

Напомним, более восьми лет казанское бюро по заказу министерства разрабатывало тяжёлый беспилотник «Альтаир», который является аналогом разведывательно-ударного беспилотника США. Первые испытания прошли в 2016-м году, но позднее были приостановлены и только через год возобновлены.

В медиаповестку Татарии бюро также попало в связи с возбуждением весной 2018 года уголовного дела в отношении гендиректора, которого заподозрили в мошенничестве и нецелевых тратах средств бюджета.