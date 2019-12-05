Москва, 5 декабря 2019, 11:01 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России к АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» (Казань), которое разрабатывало беспилотник «Альтаир». Иск о взыскании неустойки был удовлетворён лишь частично — сумма требований снижена почти в два раза, до 4,6 млн рублей. Решение ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Изначально ведомство требовало 8 455 256,18 рубля неустойки по государственному контракту
Напомним, более восьми лет казанское бюро по заказу министерства разрабатывало тяжёлый беспилотник «Альтаир», который является аналогом разведывательно-ударного беспилотника США. Первые испытания прошли в 2016-м году, но позднее были приостановлены и только через год возобновлены.
В медиаповестку Татарии бюро также попало в связи с возбуждением весной 2018 года уголовного дела в отношении гендиректора, которого заподозрили в мошенничестве и нецелевых тратах средств бюджета.