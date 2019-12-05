Ташкент, , 10:53 — REGNUM 75 хлопковых кластеров в 118 районах Узбекистана собрали в 2019 году 70% всего урожая хлопка, сообщает 5 декабря издание Kun. uz со ссылкой на ассоциацию «Узтекстильпром».

Отмечается, что на площади 701 тыс. га было собрано 2 млн тонн хлопка, что составляет более 70% от общего урожая этой культуры в стране. Кроме того, около 5% хлопка было собрано современными сборщиками. По данным ассоциации, в Узбекистане установлены мощности по переработки около 80% собранного хлопка.

Напомним, 19 ноября в Узбекистане вступили в силу новые меры по развитию хлопково-текстильного производства. В 2020 году планируется реформировать 14 хлопково-текстильных кластеров, увеличить посевные площади, а также принять ряд других мер.

Читайте также: Коалиция «Cotton Campaign» и Узбекистан пытаются договориться