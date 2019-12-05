Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии рассчитаны предварительные расходы на оплату труда работников государственных органов. Наибольший фонд оплаты труда — в администрации главы и минфине республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект, вынесенный на общественное обсуждение.

Госсовет Чувашии утвердил параметры республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе расходы на зарплату и начисления работникам государственных органов республики. В связи с этим минфин Чувашии разработал проект постановления для утверждения предельной численности и фонда оплаты труда работников госорганов, аппаратов мировых судей: по данным министерства, в 2020—2022 годах показатель составит 1558,5 единиц.

Согласно документу, наибольшие бюджетные расходы приходятся на администрацию главы Чувашии, где предельная численность составляет 110 единиц, фонд оплаты труда в 2020 году достигнет порядка 77,64 млн рублей. На втором месте — минфин Чувашии с суммой в 75,5 млн рублей, при этом численность наполовину больше — 159 единиц. Замыкает топ-3 Госсовет Чувашии, где при 56,5 единиц предельной численности расходы превышают 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина отмечала, что траты на чиновников достигли почти 950 млн рублей.