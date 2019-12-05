Чебоксары, 5 декабря 2019, 10:50 — REGNUM В Чувашии рассчитаны предварительные расходы на оплату труда работников государственных органов. Наибольший фонд оплаты труда — в администрации главы и минфине республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект, вынесенный на общественное обсуждение.

Госсовет Чувашии утвердил параметры республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе расходы на зарплату и начисления работникам государственных органов республики. В связи с этим минфин Чувашии разработал проект постановления для утверждения предельной численности и фонда оплаты труда работников госорганов, аппаратов мировых судей: по данным министерства, в 2020—2022 годах показатель составит 1558,5 единиц.

Согласно документу, наибольшие бюджетные расходы приходятся на администрацию главы Чувашии, где предельная численность составляет 110 единиц, фонд оплаты труда в 2020 году достигнет порядка 77,64 млн рублей. На втором месте — минфин Чувашии с суммой в 75,5 млн рублей, при этом численность наполовину больше — 159 единиц. Замыкает топ-3 Госсовет Чувашии, где при 56,5 единиц предельной численности расходы превышают 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина отмечала, что траты на чиновников достигли почти 950 млн рублей.

Предельная численность и фонд оплаты труда работников государственных органов Чувашской Республики
Предельная численностьФонд оплаты труда, тыс. рублей
20202021
1Администрация главы Чувашии11077 637,779 369
2Минфин15975 548,877 235,4
3Госсовет56,545 021,546 025,4
4Минэкономразвития7534 922,635 700,7
5Минстрой7132 767,633 498,3
6Минсельхоз7132 628,633 357,1
7Минтруд7330 948,531 638,7
8Минобразования6930 85931 431,3
9Минздрав1919 45219 874,9
10Минкультуры3718 865,419 308,9
11Госслужба по тарифам4319 11119 537,2
12Мининформполитики3116 158,216 518,5
13Минтранс2815 514,515 860,5
14Госветслужба3315 044,115 380
15ЦИК4614 981,415 315,5
16Госжилинспекция31,513 311,213 608,1
17Гостехнадзор2510 153,710 380,5
18Полпредство1712 556,612 837,8
19КСП1812 298,912 573,2
20Минспорт1710 482,810 716,6
21МЧС157 233,47 394,8