Чебоксары, 5 декабря 2019, 10:50 — REGNUM В Чувашии рассчитаны предварительные расходы на оплату труда работников государственных органов. Наибольший фонд оплаты труда — в администрации главы и минфине республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект, вынесенный на общественное обсуждение.
Госсовет Чувашии утвердил параметры республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе расходы на зарплату и начисления работникам государственных органов республики. В связи с этим минфин Чувашии разработал проект постановления для утверждения предельной численности и фонда оплаты труда работников госорганов, аппаратов мировых судей: по данным министерства, в 2020—2022 годах показатель составит 1558,5 единиц.
Согласно документу, наибольшие бюджетные расходы приходятся на администрацию главы Чувашии, где предельная численность составляет 110 единиц, фонд оплаты труда в 2020 году достигнет порядка 77,64 млн рублей. На втором месте — минфин Чувашии с суммой в 75,5 млн рублей, при этом численность наполовину больше — 159 единиц. Замыкает топ-3 Госсовет Чувашии, где при 56,5 единиц предельной численности расходы превышают 45 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина отмечала, что траты на чиновников достигли почти 950 млн рублей.
|Предельная численность и фонд оплаты труда работников государственных органов Чувашской Республики
|Предельная численность
|Фонд оплаты труда, тыс. рублей
|2020
|2021
|1
|Администрация главы Чувашии
|110
|77 637,7
|79 369
|2
|Минфин
|159
|75 548,8
|77 235,4
|3
|Госсовет
|56,5
|45 021,5
|46 025,4
|4
|Минэкономразвития
|75
|34 922,6
|35 700,7
|5
|Минстрой
|71
|32 767,6
|33 498,3
|6
|Минсельхоз
|71
|32 628,6
|33 357,1
|7
|Минтруд
|73
|30 948,5
|31 638,7
|8
|Минобразования
|69
|30 859
|31 431,3
|9
|Минздрав
|19
|19 452
|19 874,9
|10
|Минкультуры
|37
|18 865,4
|19 308,9
|11
|Госслужба по тарифам
|43
|19 111
|19 537,2
|12
|Мининформполитики
|31
|16 158,2
|16 518,5
|13
|Минтранс
|28
|15 514,5
|15 860,5
|14
|Госветслужба
|33
|15 044,1
|15 380
|15
|ЦИК
|46
|14 981,4
|15 315,5
|16
|Госжилинспекция
|31,5
|13 311,2
|13 608,1
|17
|Гостехнадзор
|25
|10 153,7
|10 380,5
|18
|Полпредство
|17
|12 556,6
|12 837,8
|19
|КСП
|18
|12 298,9
|12 573,2
|20
|Минспорт
|17
|10 482,8
|10 716,6
|21
|МЧС
|15
|7 233,4
|7 394,8