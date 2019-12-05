Бишкек, , 10:47 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о введении временного запрета на вывоз из страны пшеницы и муки. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ведомстве отмечают, что пойти на такую меру необходимо для недопущения острого дефицита муки и мучной продукции, а также для обеспечение продовольственной безопасности населения.

Поводом для подобных опасений послужила информация о том, что в Казахстане, который является основным поставщиком пшеничного зерна и муки в Киргизию, урожай пшеницы сократился сразу на 3 млн 124,6 тысяч тонн. При этом казахстанские экспортеры увеличивают поставки пшеницы и муки в Узбекистан и Афганистан.

Также на решение об инициировании запрета на вывоз из Киргизии муки и пшеничного зерна повлиял тот факт, что в республике наблюдается рост цен на муку и, соответственно, на хлеб и макаронные изделия. Такая ситуация сложилась из-за роста цен на импортируемую пшеницу, которую перерабатывают местные мукомольные комбинаты.