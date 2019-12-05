Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Продажи новых легковых машин в Соединенных Штатах по итогам ноября 2019 года выросли на 2,2%. Об этом сообщает Automotive News.

Автокомпании Toyota, Honda, Hyundai, Subaru и Kia объявили о повышении продаж в США в ноябре, что является признаком того, что отрасль завершает год с новым импульсом после октябрьского застоя.

Так, продажи Toyota в США выросли на 9,2%. Honda увеличила свою реализацию на американском авторынке на 11%, а Hyundai — на 6,2%. Продажи также увеличились у брендов Subaru, Mazda, Volkswagen и Mitsubishi.

Однако спрос на автомобили Nissan упал в ноябре на 16%, поскольку компания продолжала сокращать поставки и прекратила стимулирование продаж.

За 10 месяцев 2019 года продажи в автомобильной отрасли упали на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозам аналитиков и с учетом сезонных колебаний годовой уровень продаж автомобилей в США составит от 16,9 млн до 17,5 млн.

Напомним, американской компании Fitch Ratings, 2019 год может закончиться с отрицательным показателем мировых продаж новых автомобилей.

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