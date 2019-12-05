Краснодар, , 10:17 — REGNUM 400 тыс. долларов будет выделено Краснодару на поддержку проекта канатного метро, деньги выделит банк БРИКС. Решение было принято на заседании Совета директоров НБР по результатам рассмотрения в Министерстве финансов России.

Как сообщил РБК Краснодар, данный проект стал единственным российским проектом, которому выделено финансирование. Банк будет оказывать консультационные услуги по проекту до момента рассмотрения его внешними инвесторами. В банке не исключают и предоставления кредита.

«Решение Нового банка развития БРИКС — серьезный маркер для всего бизнес-сообщества, в том числе международного. Это подтверждает инвестиционную привлекательность и перспективы развития экономики Краснодара», — прокомментировал РБК Краснодар решение начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Краснодара Артем Анацкий.

Проект канатного метро в Краснодаре обсуждается последние несколько лет — первый проект был представлен в 2017 году, затем был доработан. Стоимость его реализации оценивалась в сумму более 11 млрд рублей.