Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Условия для применения процедуры реабилитации и банкротства для хозяйствующих субъектов планируют упростить в Казахстане. Об этом 5 декабря заявил министр финансов республики Алихан Смаилов в Сенате, сообщает агентство «Казинформ».

Он отметил, что в каждом третьем случае суд отказывает в применении процедуры банкротства, мотивируя решение тем, что должник сохраняет платежеспособность. В случае применения процедуры реабилитации предприниматели, напротив, не могут доказать наличие средств.

Смаилов добавил, что законопроект предлагает ввести новую норму основания для обращения в суд. Таким основание должен стать факт того, что должник не исполняет обязательства в течение четырех месяцев, считает министр.

Как сообщал ИА REGNUM, 29 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства компаний.

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