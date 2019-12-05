Киев, , 10:12 — REGNUM Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

«Наша оценка — слушания прошли успешно для нас, мы ожидаем позитивного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома», — написал он.

По его словам, решение суда по иску «Нафтогаза» о взыскании с Газпрома долга, определенного Стокгольмским арбитражем, ожидается 25 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России и российской госкорпорации Газпром неоднократно предлагали «Нафтогазу» и украинскому руководству обнулить все взаимные претензии по газу, так как претензии со стороны Украины носят абсурдный характер.

Более того, российская сторона подчеркивала, что обнуление взаимных претензий — это непременное условие заключения нового транзитного контракта между РФ и Украиной.

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