Чита, , 10:07 — REGNUM Забайкальский край, вошедший, судя по утверждённому Дмитрием Медведевым размеру дотаций в первую двадцатку российских регионов с самый эффективной деятельностью глав регионов и органов исполнительной власти, уже определился, на что потратит полагающийся грант. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, все выделенные деньги распределят среди муниципальных образований края, но не равномерно, а по схожему с Москвой сценарию.

«В правительстве Забайкальского края ведётся разработка методологии, в основу которой будут положены данные социологических исследований в разрезе территорий. Речь идёт о рейтингах президента, губернатора, социально политической ситуации, степени доверия населения к районным властям.

Также большой блок методики будут занимать экспертные оценки по различным направлениям (образование, здравоохранение, культура, спорт, строительство, дорожное строительство), где по определённым критериям будут выставляться оценки главам муниципальных образований и районным властям в части реализации указанных направлений, которые ложатся в развитие национальных проектов, центров экономического роста и других региональных программ Забайкалья», — пояснил источник в правительстве.

Известно, что всего таких критериев будет около 40 и чт это позволит сформировать шкалу рейтинга глав муниципальных образований территорий и справедливо распределить финансовые средства — так называемые правительственные гранты.

«Главное — динамика. Те, кто хорошо поработал, у кого она хорошая, смогут на полученные деньги реализовать больше социально-экономических мероприятий», — пояснил источник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым 50 российских регионов получит дотации (гранты) за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Забайкальскому краю будет выделен почти один миллиард рублей (983 787,7 руб).

Существует мнение, что полученные Забайкальем деньги это заслуга губернатора и руководителя его администрации Сергея Нехаева, которые «устроили в отдельно взятом «регионе красного пояса» электоральную аномалию и подняли рейтинг президента сразу на 50 процентов».

Напомним, на губернаторских выборах в сентябре 2019 г. Александр Осипов получил рекордные почти 90% голосов избирателей.

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