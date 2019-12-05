Москва, , 10:06 — REGNUM Нефть 4 декабря резко рванула вверх, показав самый агрессивный внутридневной прирост за последние 2,5 месяца и отметившись на однонедельных максимумах в районе $63,50 за баррель. По итогам сессии котировки обосновались вблизи отметки $63 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Изначально катализатором роста цен послужили новости от анонимных источников о прогрессе в торговых переговорах и близости США и КНР к первой фазе торговой сделки. Эти сообщения вернули интерес к риску на фондовых площадках в целом.

Дополнительным фактором поддержки послужила информация о захвате супертанкера вблизи берегов Нигерии. Также важным драйвером роста цен послужили данные vинэнерго, отразившие сокращение запасов почти на 5 млн баррелей против прогноза снижения на 1,5 млн баррелей.

Все это подтолкнуло котировки к агрессивному росту в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится 5 декабря в Вене. В свете этого события возросла волатильность цен, и в случае поступления любых негативных сигналов с этого фронта Brent может подвергнуться не менее агрессивной коррекции.

На утренней сессии Brent отступает от максимумов, тестируя зону $62,80 за баррель, открывшись на отметке $63. Если котировкам не удастся сохранить позиции и по соответствующим причинам, фьючерсы вполне могут снова поставить под угрозу целостность уровня $60 до конца недели», — полагает эксперт.

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