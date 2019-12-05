Москва, , 09:58 — REGNUM Поступления страховых взносов от московских организаций выросли на 11%, сообщил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

Он рассказал, что за первые девять месяцев 2019 года было столичными работодателями перечислено в социальные фонды 1,202 трлн рублей, что на 11% больше показателей за аналогичный период 2018 года.

Наибольшие поступления в Пенсионный фонд — 921,1 млрд рублей. Организации перечислили в Фонд социального страхования 39,5 млрд рублей, в Фонд ОМС — 241,5 млрд рублей.

«Рост поступлений является результатом успешной работы по сокращению серых зарплатных схем в Москве, а также увеличения занятых на московских предприятиях и зарплат москвичей», — сказал Тихонов.

По его словам, зарплаты москвичей за этот период выросли на 8,7%.