Воронеж, , 09:58 — REGNUM Начать подготовку к созданию регионального проектного офиса в Воронежской области поручил губернатор Александр Гусев на совещании 4 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Региональный проектный офис будет создан по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В его задачи будет входить координация, контроль, мониторинг проектной деятельности и хода реализации национальных проектов, методическое сопровождение.

На совещании было принято решение о том, что региональный проектный офис будет создан в составе экономического блока правительства области — это позволит синхронизировать реализацию проектов с бюджетным процессом и системой государственного заказа, а также увязать процесс реализации проектов с системой стратегического планирования и государственных программ. Региональный проектный офис будет находиться в подчинении непосредственно у губернатора. Глава региона поручил заняться подготовкой нормативных актов, необходимых для создания РПО, определить штатную структуру и требования к компетенциям сотрудников проектного офиса.