Сеул, , 09:56 — REGNUM В октябре 2019 года профицит платёжного баланса Южной Кореи достиг максимальной отметки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года сальдо счёта текущих операций составило $7,83 млрд, что является самым большим показателем с октября прошлого года.

Экспорт страны сократился на 14,5%, до $49,12 млрд, а импорт — на 12,5%, до $41,09 млрд.

Известно, что в период с января по октябрь текущего года общий профицит составил $49,67 млрд. Профицит товарного баланса составил $8,3 млрд, что на $2,49 млрд меньше по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что снижение показателя связано с сокращением поставок нефтехимии и полупроводников.

По предварительным оценкам, к концу года профицит платёжного баланса страны достигнет отметки в $57 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.