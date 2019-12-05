Пекин, , 09:51 — REGNUM Цены на большинство средств производства, которые отслеживаются властями Китая, выросли в конце ноября относительно предыдущего десятидневного отчетного периода, сообщает агентство Синьхуа.

Из 50 основных товаров, отслеживаемых по ценам, включая бесшовные трубы, бензин, уголь, удобрения и ряд химикатов, 30 прибавили в цене за отчетный период. Еще 17 видов товаров упали в цене и три вида остались на прежнем уровне, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Цены на живую свинью упали на 5,2% за последнюю декаду ноября, в то время как цены на сжиженный природный газ поднялись на 3,4%.

Анализ основывается на изучении цен 1700 крупнейших оптовых поставщиков и дистрибьюторов из 24 регионов Китая уровня провинции с отчетным периодом каждые 10 дней. Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий отчетный период основная масса средств производства подешевела в стране.

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