Москва, , 09:50 — REGNUM Запланированное депутатами Госдумы повышение МРОТ на 850 рублей это лишь техническая мера, связанная с общей индексацией, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, в России минимальный размер оплаты труда, равно как и сумма, на которую его повышают издевательски низки и отражают совершенно безумные представления о жизни.

«Сейчас МРОТ привязан не только к штрафам и к пеням, но и к прожиточному минимуму, а сам прожиточный минимум рассчитывается так: берется набор питательных продуктов калорийность которых сопоставима с тем, что получали немецкие военнопленные в советских лагерях, а все остальные расходы по коммуналке, по транспорту, по лекарства получаются механическим умножением на два, — сказал Делягин. — То есть это абсолютный волюнтаризм, ориентированный на занижение социальных гарантий и на ухудшение условий жизни людей. И ни на что больше».

Делягин подчеркнул, что повышать МРОТ надо как минимум в два раза — примерно до 20 тысяч рублей, но это означает, что должен «поделиться должен не только федеральный бюджет, но и олигархи».

Напомним, как сообщалось ранее, 5 декабря Госдума РФ на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с января 2020 года.

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