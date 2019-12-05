Москва, 5 декабря 2019, 09:50 — REGNUM Запланированное депутатами Госдумы повышение МРОТ на 850 рублей это лишь техническая мера, связанная с общей индексацией, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, в России минимальный размер оплаты труда, равно как и сумма, на которую его повышают издевательски низки и отражают совершенно безумные представления о жизни.
Делягин подчеркнул, что повышать МРОТ надо как минимум в два раза — примерно до 20 тысяч рублей, но это означает, что должен «поделиться должен не только федеральный бюджет, но и олигархи».
Напомним, как сообщалось ранее, 5 декабря Госдума РФ на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с января 2020 года.
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