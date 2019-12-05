Пермь, , 09:49 — REGNUM В Пермском крае ежегодно до 2022 года из регионального бюджета будут выделять по 70 млн рублей на снос заброшенных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2020 году для сноса 71 заброшенного здания деньги направят 16 муниципалитетам. Стоит отметить, что треть подлежащих демонтажу объектов находится в Чайковском — 23.

По данным министерства территориального развития Прикамья, на сегодняшний день в регионе числится 200 заброшенных жилых домов и 187 нежилых зданий. Всех их необходимо снести.