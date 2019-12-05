Тверь, , 09:48 — REGNUM Проект Северного обхода Твери по трассе М-11 будет готов в 2020 году. Работы над проектом уже начались, сообщил 4 декабря журналистам председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы начинаем проектировать. Хотя на самом деле проект этот есть, мы сейчас его актуализируем. За 2020 год мы документацию по планировке территорий и проект готовы будем получить. Пока в горизонте 2024 года денег нет, но этот объект находится в шорт-листе: под номером 1−2», — цитируют Петушенко РИА Новости.

Северный обход Твери станет третьим участком строительства платной трассы Москва-Санкт-Петербург и позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая скоростная трасса М-11 была торжественно открыта в конце ноября. Её протяженность составляет 669 километров. С предложением по строительству Северного обхода Твери ранее выступил губернатор Игорь Руденя.