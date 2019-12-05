Пекин, , 09:44 — REGNUM Легкая промышленность Китая продолжила стабильный рост за первые десять месяцев 2019 года, увеличившись ан 10,03% в годовом исчислении, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Прибыль данной сферы промышленности составила 1,01 трлн юаней (около $144,3 млрд) за указанный период, сообщил глава Китайского национального совета лёгкой промышленности Чжан Чунхэ во время пресс-конференции. Выручка же достигла 16,05 трлн юаней, что, в свою очередь, на 3,89% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная логистика в Китае за первые десять месяцев 2019 года выросла на 5,8% до $34,7 трлн), а логистический производственный индекс составил 54,2%.

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