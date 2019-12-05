Якутск, , 10:00 — REGNUM С начала 2019 года из Якутии ушло на экспорт более 50 тыс. шкур пушнины, более 8 тонн бивней мамонта и около 11 тонн мороженой рыбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Россельхознадзора по республике, 2 200 шкур соболя отправили в Грецию, 49 350 шкур ондатры и соболя в Китай, 8,3 тонны бивней мамонта и 10 940 тонн мороженой рыбы — также в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года из Амурской области в Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд, Узбекистан, Казахстан отправили 21,2 тыс. тонн зерна, а также сои — 398,55 тыс. тонн.