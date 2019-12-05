Москва, , 09:43 — REGNUM В преддверии новогодних праздников возможно снижение цен на традиционный напиток Нового года. Как пояснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоз» Дмитрий Востриков, это может произойти благодаря промо-акциям ретейлеров.

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При этом, по его словам, цены на более дорогие марки игристого вина, вероятнее всего, будут сопоставимы с прошлогодними. А вот на ряд скоропортящихся продуктов питания, напротив, цены могут взлететь.

«Традиционно перед новым годом увеличивается цена на куриные яйца. Рост средней потребительской цены на данный вид продукции в ноябре текущего года составил 2,7%», — приводит ТАСС слова Вострикова.

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Он также уточнил, что дальнейшее увеличение цены в связи с повышенным спросом возможно и в декабре, причём пик роста придётся на конец месяца. За этим последует резкое снижением стоимости в начале 2020 года, прогнозирует эксперт. Также ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), по итогам 2019 года в России продукты питания вырастут в цене на 3−3,5%. Больше всего в цене прибавят яйца, сахарный песок и мясо птицы.

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