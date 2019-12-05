Хабаровск, , 09:47 — REGNUM Хабаровский край вошёл в число регионов, которые проваливают мусорную реформу. До конца 2019 года он гарантированно не сможет перейти на новую систему обращения с отходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из дальневосточных субъектов в критически отстающих ЕАО и Хабаровский край, Камчатка.

Как сообщил Совету Федерации замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин, есть вполне реальные риски, что эти регионы не смогут перейти на новую систему обращения с отходами до конца года.

18 регионов ещё не полностью перешли на новую систему, а в 20 субъектах есть опасения, что региональные мусорные операторы обанкротятся из-за низкой собираемости платежей и большой задолженностью.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа мусорной отрасли проводится в России в рамках нацпроекта «Экология». В рамках этого же нацпроекта в Приморье проектируется 18 новых объектов водоснабжения и водоотведения.