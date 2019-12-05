Красноярск, , 09:37 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 5 декабря единогласно во втором чтении приняли региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве финансов.

Параметры главного финансового документа края на 2020 год выглядят следующим образом: доходы — 248,6 млрд рублей, расходы — 254,5 млрд. «Технический дефицит» составит 6 млрд рублей.

В минфине уточнили, что в Красноярском крае в течение трёх лет на реализацию нацпроектов направят около 70 млрд рублей.

«Принятый краевой бюджет также решает ещё одну важную задачу по стабилизации и дальнейшему снижению государственного долга», — говорится в сообщении регионального минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Красноярского края на 1 января 2019 года составлял 103,9 млрд рублей, на 1 октября — 87,2 млрд.

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