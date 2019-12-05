Пекин, , 09:36 — REGNUM Китайский сервис заказа такси DiDi начал работать в еще 13 города Чили, доведя таким образом их общее число до 23, сообщает агентство Синьуха.

Экспансия компании означает, что сервис теперь будет доступен по всей стране — от Арика, Икике, Калама, Копьяпо и Овалье на севере страны до Курико, Чильяна, Лос-Анхелеса, Вальдивии, Осорно, Койайке и Пунта-Аренаса на юге страны.

«Мы благодарны за поддержку нашей работы и теплый прием с прихода нашей компании в Чили. Сегодня, без сомнения, мы может предоставить лучшее качество услуг по более удобным ценам, чтобы все в стране могли насладиться преимуществами нашей платформы», — заявил генеральный директор чилийского подразделения компании DiDi Ван Сымэн.

Напомним, что компания DiDi вышла на рынок Чили в июне 2019 года, и уже имеет 16 тыс. зарегистрированных водителей в туристической городе Вальпараисо. В августе компания начала действовать и в столице страны Сантьяго.