Пекин, 5 декабря 2019, 09:36 — REGNUM Китайский сервис заказа такси DiDi начал работать в еще 13 города Чили, доведя таким образом их общее число до 23, сообщает агентство Синьуха.
Экспансия компании означает, что сервис теперь будет доступен по всей стране — от Арика, Икике, Калама, Копьяпо и Овалье на севере страны до Курико, Чильяна, Лос-Анхелеса, Вальдивии, Осорно, Койайке и Пунта-Аренаса на юге страны.
Напомним, что компания DiDi вышла на рынок Чили в июне 2019 года, и уже имеет 16 тыс. зарегистрированных водителей в туристической городе Вальпараисо. В августе компания начала действовать и в столице страны Сантьяго.