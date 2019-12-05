Барнаул, , 09:35 — REGNUM История спора антимонопольных органов с производителями стирального порошка, продукция которых якобы отличается по качеству от произведённого за рубежом, может иметь совершенно простое объяснение, полагает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова «В России, как и других странах, научились подделывать практически все: от таблеток до стирального порошка. Лично мне известен случай, когда один из барнаульских предпринимателей попросту приобрёл упаковочный материал с логотипом известных производителей порошка и линию для его расфасовки. Только вместо моющего средства в пакеты и коробки засыпали некую похожую на него смесь с содой. Потом такая продукция распространилась в отдалённых сёлах региона».

Напомним, ранее ФАС обратила внимание на то, что состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным. Но исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Пётр Бобровский заверил, что производители стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel не вправе руководствоваться стандартами других государств и заявление ФАС наносит ущерб деловой репутации инвесторов.

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