Барнаул, 5 декабря 2019, 09:35 — REGNUM История спора антимонопольных органов с производителями стирального порошка, продукция которых якобы отличается по качеству от произведённого за рубежом, может иметь совершенно простое объяснение, полагает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Напомним, ранее ФАС обратила внимание на то, что состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным. Но исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Пётр Бобровский заверил, что производители стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel не вправе руководствоваться стандартами других государств и заявление ФАС наносит ущерб деловой репутации инвесторов.
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