Москва, , 09:25 — REGNUM В России самой прибыльной в плане заработной платы для сотрудников в 2019 году оказалась сфера информационных технологий (IT). Кроме того, в этой отрасли также отмечен самый высокий темп роста зарплат. Так, занятые в сфере информационных технологий специалисты в среднем получают зарплату в размере 91,2 тыс. рублей в месяц. При этом по сравнению с прошлым годом их заработок вырос на 6,5%. Такие данные приводятся в проекте рекрутинговой компаний HeadHunter «Банк заработных плат», на который ссылается газета «Известия».

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На втором месте по темпам роста заработной платы идёт розничная торговля (6,5%), однако работники этой сферы не могут похвастаться очень высокими зарплатами. Они составляют в среднем 59 тыс. рублей (это 12-е место в рейтинге). Также в тройке лидеров по росту заработков оказался финансовый сектор (5,3%). А вот медицинская, фармацевтическая и строительная сферы продемонстрировали менее значительный прирост зарплат сотрудников (1,2%).

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При этом по уровню зарплаты на второй строчке оказалась медицина. По данным HeadHunter, средние заработки по стране в этой отрасли составили 80 тыс. руб. Третье место заняли строители, которые получают по 74 тыс. рублей.

Добавим, что в рамках исследования специалисты HeadHunter анализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, вакансии с оплатой более 80 тыс. рублей в месяц чаще всего предлагаются в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добычи полезных ископаемых. При этом наибольшее число вакансий с таким доходом предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе).

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