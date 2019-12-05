Пекин, , 09:24 — REGNUM Китай планирует увеличить продажи электромобилей и «умных» автомобилей с целью перевода крупнейшего автомобильного рынка в мире на экологические рельсы, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что продажи электромобилей достигнут 25% общего числа в Китая уже к 2025 году, говорится в проекте плана Министерства промышленности и информационных технологий. Конкурентоспособность сектора, при этом должна быть увеличена за счет технологических прорывов в области аккумуляторов, приводов, операционных систем и так далее.

Отметим, что за первые 10 месяцев 2019 года продажи электромобилей в Китае оставались на двухзначных показателях, несмотря на общее падение автомобильного рыка. Электромобили составляют менее чем 5% от общего числа продаж в стране. Кроме того, доля «умных» автомобилей в общих продажах к 2025 году должна, согласно планам, достигнуть 30%.

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