Магадан, Магаданская область, , 09:26 — REGNUM В Магаданской области продолжается работа по погашению задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Колымы, с января по сентябрь предприятия-банкроты региона выплатили задолженность по заработной плате более 900 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» в Удмуртии, банкрот с 2017 года, накопил долг по заработной плате в 11 млн рублей. Задолженность была погашена через два года только после после вмешательства прокуратуры.