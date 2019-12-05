Москва, , 09:34 — REGNUM Более 324,2 млн рублей получит до конца года Министерство по делам Северного Кавказа для строительства и модернизации социальных объектов в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Средства направят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе сказано, что средства выделяются на предоставление субсидий бюджетам указанных регионов «для софинансирования расходных обязательств» по строительству и модернизации объектов капитального строительства социальной направленности и инженерной инфраструктуры.

Так, на выделенные средства планируется создать 320 мест в детских садах Дагестана. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован не позднее 2020 года, на сегодняшний день их готовность составляет порядка 30%.

В Северной Осетии при поддержке федерального бюджета стоит задача обеспечить качественной медицинской помощью 33 тыс. человек и создать условия для увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Часть средств также планируется направить на снижение возможного экономического ущерба от паводков в Ингушетии.

Напомним, в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов. Каждый из семи регионов округа ежегодно на эти цели может получать до 500 млн рублей.