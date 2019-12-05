Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области пресечен нелегальный ввоз трех тонн мяса птицы. В соответствии с действующим законодательством ЕАЭС некачественная и опасная продукция изъята и направлена на утилизацию, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Оренбуржью Офелия Микаелян.

По данным ведомства незаконный продовольственный груз задержан в районе международного автомобильного пункта пропуска «Сагарчин». Мясо птицы перевозилось без ветеринарного сертификата, свидетельствующего о качестве и безопасности продукции.

Известно, что пустые грузовики, но с электронными ветеринарными сопроводительными документами на филе утки, выданными в Татарии, следовали из России в Казахстан. Затем Казахстане в автомобили загрузили мясо птицы, и фуры отправились в Казань. По факту неправомерной выдачи электронных ветеринарных сопроводительных документов на мясо птицы информация направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан.