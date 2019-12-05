Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск к АО «Завод имени М.И. Калинина» (Ленинградская область), работающему с 1869 года. Ответчик входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает АО «Рамэк-ВС», иск подан 29 ноября 2019 года. Сумма претензий к заводу — производителю боевых припасов для Минобороны России — неизвестна. В августе 2019 года компания выиграла гражданский иск к заводу о взыскании 3 520 147 рублей, из которых 3,298 млн рублей — основной долг, остальная сумма — проценты за пользование чужими денежными средствами.

В конце ноября 2019 года с завода также взыскало долг АО «Петербургская сбытовая компания» — более 1,127 млн рублей, включая неустойку.

Напомним, предприятие существует с 1869 года и было создано как Васильевское отделение Санкт-Петербургского патронного завода. По последним данным на заводе работают свыше 600 человек.