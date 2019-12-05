Барнаул, , 08:53 — REGNUM Информацию о том, что Алтайский край не вошёл в число 50 регионов с эффективной властью, и следовательно, не получит от российского правительства дотацию, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Он полагает что система распределения бюджетных средств не поменялась: все деньги стягиваются в Москву, а региональные чиновники должны «рисовать» нужные цифры и выстраиваться в очередь у московских кабинетов с протянутой рукой.

«Полагаю, что утверждённый российским правительством размер дотаций 50 российским регионам за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти является ещё одним примером бессистемной работы Правительства России. В данном случае придумана бюрократами ещё одна шкала поддержки регионов и они включаются в соревнование — кто лучше «нарисует бумаги» поскольку в данном случае используется очень много критериев. А какой критерий важнее — сами же дают «бальную оценку».

Не думаю, что Крымом «управляют» лучше. Тем более, что реально в среднем каждому региону дается в среднем по 900 млн рублей. Это мелочи. Но в правительстве есть и другие энтузиасты «бюрократического фронта» и в свое время выделили 10 регионов, требующих отдельной программы поддержки социально-экономического развития. В число этих регионов попал и Алтайский край и даже дважды приезжал куратор — министр Топилин, но реально никаких денег край не получил.

Так что самое главное — система такова, что все деньги стягиваются в Москву, а региональные чиновники должны выстраиваться в очередь в московские кабинеты и просить, просить, просить. Видимо у губернатора Алтайского края Томенко в этот раз не получилось «нарисовать» правильные цифры.

Хотя можно бросить упрек и Томенко, так как он ограничивается в основном традиционными ведомственными подходами, а сегодня в правительстве Алтайского края нет даже аналитического департамента, да и реально не используется проектный подход».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с распоряжением, подписанным российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, самый большой размер дотации получит Крым — 1,596 млрд рублей, менее менее всего получит Чукотский автономный округ — 265 млн рублей.

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